Rahmi Turan: Her karar tek kişiye bağlı olunca sistem felç oldu

Merkezden talimat gecikince kimse bir şey yapamadı! Vinçler bile çalışmadı! Her karar tek kişiye bağlı olunca sistem felç oldu! Hasar ve zarar belirleme çalışmaları, öğretmen ve imamlardan oluşan ekiplere yaptırıldı, uzman kişilere yaptırılmadığı için hatalı oldu. Afete hazırlık merkezi olan AFAD birçok yerde yetersiz kaldı. Her açıdan yıkılmış durumdayız. Bundan sonrası yokluk, yoksulluk, işsizlik! Yüz binlerce evsiz, işsiz, yetim ve öksüz insanımız oldu. 190 bin aile, öksüz ve yetim çocuklara “koruyucu aile” olmak için Aile Bakanlığı’na başvurdu.
SON HABERLER
HKMO raporuna göre şehir merkezlerinde yıkılan bina sayısı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Kahramanmaraşlı merkezli depremlerle ilgili raporunda yıkılan bina sayısına yer verdi.
Çinli görevliyi ‘zorla’ Müslüman yapmışlar
İktidar yanlısı medyanın, Çinli bir arama kurtarma görevlisinin Müslümanlığa geçtiği yolundaki haberi kurmaca çıktı.
Borsadaki yükseliş tavana yaklaştı
Düzenlemeler sonrası yeniden açılan Borsa İstanbul’da yükseliş yüzde 9’u aştı. Hisse geri alım programı açıklayan şirketler tavan yapmış durumda.
Özel yurtlardaki öğrenciler de çıkarılmaya başladı
Uzaktan eğitim kararından sonra üniversite öğrencileri devlet yurtlarından sonra özel yurtlar da çıkarılmaya başladı.
222 saat sonra kurtuluş
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, 42 yaşındaki Melike İmamoğlu 222 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Borsada şirketler hisse geri alımına koştu
Birçok önlemle borsanın açılmasıyla şirketler hisse geri alımına koştu.
Kral Charles, Londra’daki deprem gönüllüsü Türkleri ziyaret etti
İngiltere Kralı 3’üncü Charles, Londra’da Türk ve Suriyeli depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti.
‘Müteahhit avı’: Şehir şehir gözaltı ve tutuklamalar
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasına karar verdi.
Borsaya ‘devlet katkısı’na Merkez Bankası desteği
BES devlet katkısı fonlarında tahvil payının azaltılarak hisse senedi payının artırılmasının ardından Merkez Bankası tahvil almaya karar verdi.
Lütfü Savaş: Belediyenin suçu varsa yargılayın
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yıkımda herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, imar affını eleştirdi. “Suç varsa yargılayın” dedi.