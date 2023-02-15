Rahmi Turan: Her karar tek kişiye bağlı olunca sistem felç oldu

Merkezden talimat gecikince kimse bir şey yapamadı! Vinçler bile çalışmadı! Her karar tek kişiye bağlı olunca sistem felç oldu! Hasar ve zarar belirleme çalışmaları, öğretmen ve imamlardan oluşan ekiplere yaptırıldı, uzman kişilere yaptırılmadığı için hatalı oldu. Afete hazırlık merkezi olan AFAD birçok yerde yetersiz kaldı. Her açıdan yıkılmış durumdayız. Bundan sonrası yokluk, yoksulluk, işsizlik! Yüz binlerce evsiz, işsiz, yetim ve öksüz insanımız oldu. 190 bin aile, öksüz ve yetim çocuklara “koruyucu aile” olmak için Aile Bakanlığı’na başvurdu.

Rahmi Turan’ın yazısı