Rahmi Turan: Futbol Federasyonu’nun yaptığı ‘aspirin tedavisi’

Hakem yumruklayan Faruk Koca ömür boyu futbol maçlarından menedildi, Ankaragücü kulübüne beş resmi maçta seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi. Böylece Futbol Federasyonu sorunu halletmiş oldu. (!)

Ertelenen maçlar üç gün sonra başlayacak.

Sahalardaki şiddet böyle önlenmez! Futbol Federasyonu’nun yaptığı sadece ‘Aspirin tedavisi’… Baş ağrısı bir süreliğine geçecek… Ta ki yeni bir hakem dövülene kadar!

FİFA kokartlı yetenekli hakem Halit Umut Meler yediği dayakla, ülkemiz de futbol yönetimi olarak dünyaya rezil olmakla kaldı!

Tutuklanan saldırgan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kısa bir süre sonra serbest bırakılırsa hiç kimse şaşırmasın!

Eski bir AKP milletvekili olan Faruk Koca’nın siyasi bağlantıları güçlü…

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi bile onu:

“Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu, bilmiyoruz” diyerek hararetle savundu.

Futbol Federasyonu geçen yıl Faruk Koca’ya “Fair Play” ödülü vermişti.

Rahmi Turan’ın yazısı