Rahmi Turan: Ekonomiye sıkılan son mermi

Merak etmemek mümkün değil… Ülkede kuralları kim değiştirdi? Merkez Bankası geçen yıl eylül ayında politika faizini kimin emriyle indirmeye başlayıp döviz kurlarının patlamasına sebep oldu? Yüzde 19 dolaylarında olan enflasyon, bu yıl nasıl oldu da yüzde 83.45’e yükseldi?

Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile görülmeyen müthiş bir pahalılık var ülkemizde… Bir yıldır bombalanan Ukrayna’da enflasyon yüzde 23… Rusya’nın enflasyonu yüzde 14… Türkiye’de ise yüzde 83,45… Gerçek olan şu ki: Maliye Bakanı Nebati’nin, dünyada eşi benzeri görülmeyen yeni modeli (!) ülkemize büyük yoksulluktan başka bir şey getirmedi. İşin daha kötüsü, bu sistemle ekonomimizin düzeleceğine dair bir umut ışığı görünmüyor!

Rahmi Turan’ın yazısı