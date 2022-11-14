Rahmi Turan: Düşük sandığa gitme oranı iktidarın ekmeğine yağ sürer

Erkene alınmazsa 18 Haziran 2023’te yapılacak hayatî seçimde sandığa gitme oranının yüksek olması lâzım. Düşük oy oranı iktidarın ekmeğine yağ sürer. Katılım yüzde 80’in üstünde gerçekleşirse, ancak o zaman Türk insanının gerçek düşüncesi, gerçek kararı ortaya çıkacak. Anket sonuçlarına ve yapılan hesaplara göre, yüzde 80’in üzerindeki bir katılma oranında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oylarının yüzde 50’yi geçmesi mümkün değil. Öyle bir durumda seçimi oy oranı yüzde 50’yi geçen muhalefet adayı kazanır. Seçime katılma oranı yüzde 65, yüzde 70 gibi düşük oranda kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanma ihtimali önemli ölçüde artar.

Rahmi Turan’ın yazısı