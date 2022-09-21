Rahmi Turan: CHP lideri artık dönülmez bir yola girdi

İktidarın “Bay Kemal” diye aklı sıra hafife aldığı Kılıçdaroğlu’nun, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünüyorum. Süreç olgunlaştı ve CHP lideri artık dönülmez bir yola girdi. Aday olmak zorunda… “6’lı Masa”dan böyle bir karar çıkar mı? Bunu bilmiyoruz ama ben liderlere mutlaka sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun “Kemal Bey aday olmazsa masa dağılır. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının reddedilmesi açıkça masanın dağılması anlamına gelir.” şeklindeki sözleri çok kişiyi kızdırdı ama bu görüş bence çok gerçekçidir.

Rahmi Turan’ın yazısı