Rahmi Turan: Bunlar vereceklerine karga, alacaklarına şahin

Yüzde 122,9 yeniden değerlenme oranı tarihi bir rekordur. İktidar, çalışanlara da bu oranda zam yapsa ya! Yapmıyor! Bunlar, vereceklerine karga, alacaklarına şahin… Ülkenin tadını-tuzunu kaçırdılar! TÜİK’in yüzde 85,5 olarak açıkladığı yıllık enflasyon inandırıcı değil. 20 yıldır bozulan işleri, ellerinde sihirli bir değnek varmış gibi, 2023’te bir anda düzelteceklerine de inanan olur mu, bilmiyorum. Gerçek şu ki: Sirke kavanozundan bal çıkmaz! Tabağına ne doğrarsan, kaşığına o çıkar!
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