Rahmi Turan: Bu iktidarın, Türkiye’nin sorunlarını çözmeye niyeti yok

“Türkü yine o türkü, sazlarda el değişti, Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti!” Neyzen Tevfik’in bu dizeleri, ulusça değişmeyen kaderimizi anlatıyor! Ülkede iktidarlar el değiştiriyor ama yasakçı zihniyet ne yazık ki, aynı kalıyor! Bu iktidarın, Türkiye’nin sorunlarını çözmeye niyeti yok! Tüm amacı, koltuğunu kaybetmemek! Her devirde baskı ve hukuksuzluklar gördük ama AKP, Cumhuriyet tarihimizin en yasakçı, en hoşgörüsüz dönemini yarattı. “Adalet sağlayacağız” diyerek peş peşe yargı paketleri çıkarttılar. Yargı reformlarının sayısını unuttum. Dört müydü, beş miydi ne! Hepsi boş çıktı! Güya ülkeye adalet gelecekti, keyfi tutuklamalar yapılmayacak, Türkiye’de hukukun üstünlüğü hâkim olacak, hak ve adaletten şaşılmayacaktı… Fakat… Tüm yargı reformları kâğıt üzerinde kaldı ve Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı.

Rahmi Turan’ın yazısı