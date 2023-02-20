Rahmi Turan: Birçok AKP’linin neşesi yerinde

Acılıyız, üzgünüz, şikâyetçiyiz. Binlerce insanımızın evleri yıkıldı, kimi göçük altında, kimi sokakta kaldı. İşyerleri yıkıldı, işsiz kaldılar… Millette tebessüm edecek hal bile kalmadığı için depremin ilk gününden bu yana “Tebessüm” sütununa ara verdim. Numan Kurtulmuş, Nurettin Nebati, Mehmet Canpolat gibi AKP’nin önde gelen yöneticileri hariç, hiç kimsede gülecek hal yok! Bırakın gülmeyi, tebessüm edecek hal kalmadı! Fakat… Numan bey ve Nebati bey gibi bir çok AKP’linin neşeleri yerinde. Gülüyorlar! Acıklı halimize mi gülüyorlar, bilemem! Gülün efendiler, gülün! İnanın ki, son gülen iyi gülecek! Son gülen bu seçimde ortaya çıkacak, bir gülecek ama pir gülecek!

Rahmi Turan’ın yazısı