Rahmi Turan: Birçok AKP’linin neşesi yerinde

Acılıyız, üzgünüz, şikâyetçiyiz. Binlerce insanımızın evleri yıkıldı, kimi göçük altında, kimi sokakta kaldı. İşyerleri yıkıldı, işsiz kaldılar… Millette tebessüm edecek hal bile kalmadığı için depremin ilk gününden bu yana “Tebessüm” sütununa ara verdim. Numan Kurtulmuş, Nurettin Nebati, Mehmet Canpolat gibi AKP’nin önde gelen yöneticileri hariç, hiç kimsede gülecek hal yok! Bırakın gülmeyi, tebessüm edecek hal kalmadı! Fakat… Numan bey ve Nebati bey gibi bir çok AKP’linin neşeleri yerinde. Gülüyorlar! Acıklı halimize mi gülüyorlar, bilemem! Gülün efendiler, gülün! İnanın ki, son gülen iyi gülecek! Son gülen bu seçimde ortaya çıkacak, bir gülecek ama pir gülecek!
SON HABERLER
Bilim Akademisi’nden deprem odaklı panel serisi: Sesimi Duyan Var mı?
Deprem odaklı bir paneller serisine başlayan Bilim Akademisi, ‘Sesimi Duyan Var mı? Afetlere Karşı Akıl ve Bilim’ başlıklı ilk buluşmaya tüm halkı davet ediyor.
Naci Görür: Elazığ’da büyük deprem beklemiyorum
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ ’ın çevre illerdeki sarsıntıları hissedeceğini ama burada büyük bir deprem beklemediğini kaydetti.
Depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ gerekçesiyle 25 tutuklama
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen 25 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Şanlıurfa’da doğalgaz patlaması: Bir ölü, beş yaralı
Şanlıurfa’da bir binanın girişindeki işyerinde doğalgaz patlaması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.
Bakan deprem bölgesinde: Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ‘yaptıkları dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sürdürdüklerini’ iddia etti.
Düzce depreminde yargılanan müteahhitlerin AKP’de yükselişi
Depremle ilgili ‘ders alınır mı’ tartışmaları, akla Düzce depremi nedeniyle yargılanıp AKP’ye kurucu, Erdoğan’a danışman olan isimleri getirdi.
BAFTA Ödülleri dağıtıldı: Depremzedelerle dayanışma için mavi kurdele
BAFTA Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu iddiaları gündeme getirenleri hedef aldı.
Bakan Akar, ‘Asker kışladan geç çıktı’ eleştirilerini reddetti
Hulusi Akar, askerlerin depremde kışladan geç çıkarılması eleştirilerini kabul etmeyerek, “MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu” dedi.
Jeoloji mühendisleri Kahramanmaraş için uyarmış: Arayıp soran olmadı
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, deprem riski taşıyan 18 kentle ilgili hazırladıkları raporu tüm yetkililere göndermelerine rağmen kimseden geri dönüş alamadıklarını belirtti.