Rahmi turan: Asgari ücret, daha açıklandığı gün, açlık sınırının altında kaldı

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22 bin 104 liralık asgari ücret, daha açıklandığı gün, açlık sınırının altında kaldı.

Birleşik Kamu-İş Federasyonu’na göre, 2024’ün son ayında açlık sınırı 23 bin 256, yoksulluk sınırı 71 bin 48 lira oldu.

Tez-Koop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu:

“Açlıktan ölmek istemiyoruz!” diye haykırarak tüm sendikalara büyük bir miting çağrısında bulundu.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt “Muhalefet olarak Türkiye’nin her vilayetine, her ilçesinde, yarından tezi tok ‘Hükümet istifa!’ diye mitinglere başlamalıyız” dedi.

İşçinin sesini duyurmak, gücünü göstermek gerekiyor.

Bugün Ankara Tandoğan Meydanı’nda, 70’e yakın kuruluşun bir araya gelerek düzenlediği büyük bir protesto mitingi var.

CHP’nin de desteklediği bu büyük miting, haksızlıklara karşı yüreklerde dalga dalga büyüyen tepkisel duyguların dışavurumu olacak, insanlar “Hakkımızı istiyoruz!” diye haykıracaklar!

Tüm ülkede tek ses, tek yürek olmalı. Mitingler yalnız Ankara’da değil, Türkiye’nin her kentinde devam etmeli…

Ta ki, “Erken seçim” kararı alınıncaya kadar!

Rahmi Turan’ın yazısı