Rahmi Turan: AKP’ye Türkiye’nin tapusu verilmedi

Bu iktidarın gitmeye niyeti yok ama millet artık hiçbir mazeret dinlemeyecek! “Aldatıldık”, “Savaş çıktı”, “Salgın patladı”, “Avrupa’da raflar boş”, “Ülkeye refah getirdik”, “Dünya bizi kıskanıyor” gibi sözlere herkes doymuş bulunuyor. Bunların hepsi hikâye! Parti propagandası! Gerçek olan şu: AKP’ye Türkiye’nin tapusu verilmedi. Bu ülkenin sahibi, 85 milyon vatandaştır. AKP iktidarı 18 Haziran 2023 seçimlerinde yolcudur. Başka çaresi yok! 20 yıl çok uzun bir süre…Bundan sonra iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmadı! Türkiye bugün ağır bir sıkıntı altındadır. Vatandaş “İmdaaat” diye bağırıyor ama aldırış eden yok! Nasıl oluyor da hâlâ “Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” diyebiliyorlar? Anlamak mümkün değil. Duydukça şaşırıyorum! Fiyatları Rufailer mi artırıyor? Ya da zordaki vatandaşı şeytanlar mı eziyor?
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