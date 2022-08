Rahmi Turan: AKP’nin yarattığı tahribatın onarılması çok zor

Ülke adına can sıkıcı bir tablo karşısındayız! Her yanımız dökülüyor… Keşke güzel şeyler yazabilsek ama yazamıyoruz… Aldatmak bizim işimiz değil. Onu başkaları (yandaşlar) yapıyor. Bize de ülkemizin hazin gerçeklerini anlatma görevi düşüyor. 20 yıldır iktidarda olan AKP’nin yarattığı tahribatın onarılması çok zor. Önümüzdeki seçimde iktidar değişse bile, (hukukta, ekonomide, sağlıkta, milli eğitimde, her şeyde) çağdaş bir ülke hâkline gelmemiz uzun yıllar alacak! Bu iktidar döneminde, 20 yılda 40 yıl geriye gittik çünkü… 50 yıl önceki halimiz bugünkünden daha iyi idi, daha mutluyduk. Ülkede eşitsizlik daha azdı.

Rahmi Turan’ın yazısı