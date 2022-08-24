Rahmi Turan: AKP’nin seçim oyunlarından biri de bu galiba

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ müthiş bir haber verdi ve dedi ki: “1 milyon 476 bin Suriyeli mülteci Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındı!” AKP iktidarının seçim oyunlarından biri de bu galiba… Anlaşılan, Suriyeli sığınmacıları vatandaş yaparak onların oylarını almak istiyor. 2002 yılından bu yana 5 Genel Seçim, 2 Cumhurbaşkanlığı Seçimi kazanmış olan AKP’nin böyle bir şeye ihtiyacı olmaması, buna tenezzül etmemesi gerekir ama… Demek ki devşirme seçmenlerin oylarından medet umar hale geldi! Yazık!
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