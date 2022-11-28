Rahmi Turan: Akar bir coştu ki sormayın!

Aytun Çıray… Tanıdığım en çalışkan, en düzgün politikacılardan biri… Keşke Meclis’te onun gibi milletvekilleri çoğunlukta olsaydı… O zaman Türkiye’nin çehresi değişirdi. Ülkemizde tanık olduğumuz açmazları-çıkmazları yaşamazdık! Evet, bugün Meclis’te Aytun Çıray gibi kaliteli milletvekilleri var ama ne yazık ki, bunlar azınlıktalar. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray, Meclis’te, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir soru sormuştu. Âdeta kıyamet koptu. Hulusi Akar bir coştu, bir coştu ki, sormayın! Gözlerinden şimşekler çakarak “Nah alırsın böyle oy!” diye bağırdı.

Rahmi Turan’ın yazısı