Rahmi Turan: Acı reçete henüz başlamadı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği vakit “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.” demişti…

“Rasyonel” malûm “akılcı” demek.

Bu sözden hareket edersek, Türkiye’de daha önce “irrasyonel” yani “akıl dışı” politikalar izlendiği sonucuna varırız.

31 Mart Yerel Seçimleri olmasa ekonomide rasyonel (akılcı) politikalara çoktan dönülecekti ama o seçimler yok mu? Mehmet Şimşek’in elini-kolunu bağladı, “Acı reçete” uygulaması henüz başlamadı!

“Zaten sıkıntı içindeyiz, bu acı reçete değil mi?” diye sormayın. “Acı reçeteler” geldiği vakit, bugünlerin çok tatlı olduğunu anlayacağız!

“Ekonomiyi iyileştireceğiz” diye acı ilaçları bize yutturacaklar!

Rahmi Turan’ın yazısı