Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Acı reçete henüz başlamadı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek göreve geldiği vakit “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır.” demişti…

“Rasyonel” malûm “akılcı” demek.


Bu sözden hareket edersek, Türkiye’de daha önce “irrasyonel” yani “akıl dışı” politikalar izlendiği sonucuna varırız.

31 Mart Yerel Seçimleri olmasa ekonomide rasyonel (akılcı) politikalara çoktan dönülecekti ama o seçimler yok mu? Mehmet Şimşek’in elini-kolunu bağladı, “Acı reçete” uygulaması henüz başlamadı!

“Zaten sıkıntı içindeyiz, bu acı reçete değil mi?” diye sormayın. “Acı reçeteler” geldiği vakit, bugünlerin çok tatlı olduğunu anlayacağız!

“Ekonomiyi iyileştireceğiz” diye acı ilaçları bize yutturacaklar!

Rahmi Turan’ın yazısı

SON HABERLER

Mart, art arda sıcaklık rekoru kıran 10’uncu ay oldu

Avrupa Birliği iklim ajansı Copernicus, martta Dünya’nın art arda 10’uncu ayda küresel ısı açısından yeni bir aylık rekor kırdığını, hem hava hem de dünya okyanus sıcaklıklarının ay boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.