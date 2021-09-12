Rahmi Turan: 2023’e iki yıl kala AKP bu hedeflerden vazgeçti

İktidarın bir “2023 hedefi” vardı…

Neydi bu hedef?

2023’te Türkiye “2 trilyon dolar” milli gelire sahip olacaktı…

Kişi başıma milli gelirimizin 25.000 dolar olacağı iddia ediliyordu…

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektik… Kâinat bizi kıskanacaktı…

“Yeni Ekonomi Programı” diye bunlar açıklanmıştı 10 yıl önce…

Yeni yeni hayaller satılmıştı! Peki, ne oldu bu hedefler?

Hayal oldu, hüsran oldu ve tüm millete yazık oldu!,

2023’e iki yıl kala AKP bu hedeflerden vazgeçti. Zaten inanılmayacak bir masal gibiydi…

Rahmi Turan’ın yazısı