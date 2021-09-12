Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: 2023’e iki yıl kala AKP bu hedeflerden vazgeçti

İktidarın bir “2023 hedefi” vardı…

Neydi bu hedef?


2023’te Türkiye “2 trilyon dolar” milli gelire sahip olacaktı…

Kişi başıma milli gelirimizin 25.000 dolar olacağı iddia ediliyordu…

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektik… Kâinat bizi kıskanacaktı…

Yeni Ekonomi Programı” diye bunlar açıklanmıştı 10 yıl önce…

Yeni yeni hayaller satılmıştı! Peki, ne oldu bu hedefler?

Hayal oldu, hüsran oldu ve tüm millete yazık oldu!,

2023’e iki yıl kala AKP bu hedeflerden vazgeçti. Zaten inanılmayacak bir masal gibiydi…

Rahmi Turan’ın yazısı

SON HABERLER

İTÜ rektörü mahkeme kararını ihlal etti: Kız yurduna zorla camdan girildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) rektör olarak atanan İsmail Koyuncu ve heyeti üniversite içinde bulunan ‘şartlı bağış’ kapsamındaki kız yurduna el koymak istedi. Mahkeme bunun hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Ancak rektörlük mahkeme kararını hiçe sayarak idari kararı dikkate aldı.