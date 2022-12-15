Putin: Türkiye’de kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Avrupa’ya gönderecekleri gazın fiyatının büyük oranda Türkiye’de kurulması beklenen merkezde belirleneceğini’ söyleyerek, “Türkiye’nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir” dedi.

Fotoğraf: Diken

Putin, Kuzey Akım boru hatlarının Eylül’de patlamalar nedeniyle zarar görmesinin ardından, Türkiye’de bir gaz merkezi kurmayı teklif etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu fikri desteklemişti.

Rusya lideri, Avrupalı ticari ortaklarla doğrudan çalışmanın oldukça zor olduğunu söylemişti.

Hükümet yetkililerinin bulunduğu Ulusal Proje ve Stratejik Gelişim Konseyi’ne video konferans yöntemiyle katılan Putin, ekonomi ve enerji alanındaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezini de değerlendiren Putin, şunları dedi: “Türkiye’nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye’deki) merkezde belirlenecek. Avrupa’nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca. Şimdi de kendi elleriyle yaptıkları için bizi suçlu göstermeye çalışıyorlar.”