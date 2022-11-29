Putin, doğalgaz birliği kurmak istiyor

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’la arasındaki doğalgaz sevkiyatını destekleyip Çin’in de arasında bulunduğu diğer ülkelere enerji tedarik etmek için ‘doğalgaz birliği’ kurmayı değerlendiriyor.

Putin, Türkiye’ye de doğalgaz merkezi kurmak istiyor. (Fotoğraf: Reuters/Diken)

Reuters’ın Rus Interfax’tan aktardığına göre Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, doğalgaz birliğinin değerlendirildiğini söyledi. Birliğin işleyişi ve müzakerelerin hangi aşamada olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün, Çin’in Rusya’yla enerji konusunda daha yakın ortaklık yürütmeye sıcak baktığını söyledi.

Çin devlet kanalına göre Şi, Çin’le Rusya enerji forumuna gönderdiği mesajda iki ülke arasındaki iş birliğinin enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen haftalarda Türkiye’yi ‘doğalgaz merkezine’ dönüştürmek istediğini de dile getirmişti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan süreçte batılı ülkeler Rusya’ya yaptırım uygulamaya başlamış ve enerji tedarikinde sorunlar ortaya çıkmıştı. Özellikle Rusya’ya bağımlı Avrupa Birliği yeni tedarik yolları ararken Rusya da enerji satabileceğini yeni yerler arıyor.