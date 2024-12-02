Putin, Merkel'den özür diledi: Angela lütfen beni affet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Almanya başbakanı Angela Merkel’den özür diledi: “Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum.”

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Ülkeyi 16 yıl yöneten Merkel anılarını en yakın danışmanı ve asistanı Beate Baumann’la ‘Freiheit. Erinnerungen 1954–2021’ (Özgürlük. Anılar 1954–2021) adlı 736 sayfalık kitapta kaleme almıştı.

‘Bu da geçecek’

Merkel kitabında, Putin’in yabancı misafirleri olduğunda yanında Labrador cinsi bir köpeği bulundurduğunu yazmıştı:

“Ocak 2006’daki ilk ziyaretimden bu yana Putin 1995’in başlarında Uckermark’ta bir köpek tarafından ısırıldığım için köpeklerden korktuğumu biliyordu.

Danışmanım Christoph Heusgen bunu Rus meslektaşı Sergei Prichodko’ya bildirmiş ve Putin’den köpeğinin yanında olmamasını istemişti.

2006’da Moskova’da bu talebe saygı duydu ancak küçük bir kabalık yaparak bana pelüş bir oyuncak köpek hediye etti ve bunun ısırmadığını söyledi.”

Merkel, Putin’le 2007’de de Soçi’de yaptığı görüşmede köpeğin odaya getirildiğini belirterek bunu bir ‘güç oyunu’ olarak nitelediğini belirtmişti:

“Putin’le basına görüşmeye dair görüntü verirken köpeği görmemezlikten gelmeye çalıştım. Putin’in yüz ifadelerinden bu durumdan memnun olduğu şeklinde yorumladım. Kendime sakin ol fotoğrafçılara konsantre ol dedim ve ‘Bu da geçecek’ diye düşündüm.”

‘Tekrar buraya gelirsen böyle bir şey yapmayacağım’

Kitabın 17 yıl önceki görüşmeyi tekrar gündeme getirmesinin ardından Putin geçen perşembe Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlediği basın toplantısında “Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum” dedi.

Rus lider, Merkel’e şöyle seslendi: “Bir kez daha medya aracılığıyla ona sesleniyorum; Angel lütfen beni affet, kalbini kırmak istemedim. Aksine sohbetimiz için tatlı bir atmosfer yaratmak istemiştim.”

Putin şöyle devam etti: “Çok olası olmadığını bilsem de tekrar buraya gelirsen hiçbir şartta böyle bir şey yapmayacağım.”