‘Putin’ ısrarı yıldız orkestra şefini işinden etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla eleştirilen yıldız Rus orkestra şefi Valery Gergiev işinden oldu.

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Putin’in arkadaşı ve destekçisi 68 yaşındaki şef, ülkenin Ukrayna’yı işgalinden bu yana artan baskıyla karşı karşıyaydı. Dünyadaki bazı konserleri iptal edilen şef, Putin’i kınamazsa Almanya’daki görevine son verileceği duyurulmuştu.

Menajeri Marcus Felsner, Gergiev’i ‘yaşayan en büyük şef’ olarak nitelendirdiğini ama bu tür suçları işleyen bir rejime uzun süreli desteğini kesmeyeceği için onunla çalışmayı bırakacağını söylemişti.

Münih Filarmoni, Gergiev’le yollarını ayırdığını duyurdu. Kentin belediye başkanı Dieter Reiter kararın hemen geçerli olacağını belirterek, “Münih Filarmoni Orkestrası Gergiev yönetiminde konser vermeyecek” dedi.