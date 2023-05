Pulitzer Ödülleri’nde öne çıkanlar: Ukrayna işgali, kürtaj yasağı, sınıf bilinci

Gazetecilik, edebiyat, müzik ve fotoğrafçılık alanında verilen Pulitzer Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu.

Columbia Üniversitesi’nin 1917’den bu yana verdiği ödülleri kazananlar arasında Associated Press (AP) haber ajansı, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gazeteleri ve yazarlar Barbara Kingsolver ve Hernan Diaz yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol kentini kuşatmasının görüntülerini içeren haberle AP gazetecilikte ‘kamu hizmeti’ kategorisinde ödüllendirildi. Ajans ‘son dakika haber fotoğrafçılığı’ dallarında da iki ödül kazandı.

AP’ye Pulitzer ödülü kazandıran Ukrayna görüntülerinden birinde bir adam Kiev’in dış mahallelerinden Borodyanka’da Rus saldırıları sırasında yıkılan binalara bakıyor.

Çok okunan Matbaa bulunamayınca oy pusulası 5 santimetre kısaltılmış

Fotoğraf: Natacha Pisarenko/AP

New York Times da Ukrayna’nın Buça kasabasında Ruslar tarafından işlenen cinayetleri haberleştirdiği için ‘uluslararası habercilik‘ ödülüne layık görüldü.

The Times ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ‘Roe V. Wade’ kararını bozması, yasa dışı göçmenleri ülkelerine gönderirken çocukları ayırma politikası ve Mississippi’deki sosyal yardım harcamalarıyla ilgili haberleriyle de Pulitzer’e layık görüldü.

Washington Post’tan Caroline Kitchener, kürtaj kararının sonuçlarına ilişkin, yeni kısıtlamalar nedeniyle kürtaj olamayan ve ikiz bebek dünyaya getiren Teksaslı bir gencin hikayesi de dahil olmak üzere yazdığı haberlerle ödül kazandı. Yine The Post’tan Eli Saslow ‘makale yazarlığı’ dalında ödüle layık görüldü.

NYT’nin dış haberler editörü Phil Pan ve ekibi. (James Estrin/The New York Times)



Los Angeles Times, ırkçı yorumlarda bulunan şehir yetkilileriyle gizlice kaydedilmiş bir konuşmayı ortaya çıkaran haberleriyle ‘son dakika haber‘ dalında ödül kazandı. Gazeteden Christina House, sokakta yaşayan 22 yaşındaki hamile bir kadının görüntüleriyle ‘uzun metrajlı fotoğraf’ dalında ödül aldı.

Kurgu dalında iki ödül

‘Kurgu’ dalında Pulitzer ödülü ‘sınıf bilinci’ taşıyan iki romana verildi. Barbara Kingsolver’ın Dickens klasiği ‘David Copperfield‘ı modern bir şekilde yeniden yorumladığı ‘Demon Copperhead’ ve Hernan Diaz’ın 1920’lerin New York’unda geçen yenilikçi bir zenginlik ve aldatma hikayesi olan ‘Trust’.

Biyografi ödülü: G-Man

Biyografi dalında Beverly Gage’in FBI’ın uzun süreli lideri J. Edgar Hoover hakkında yazdığı ve büyük beğeni toplayan kitabı ‘G-Man‘ Pulitzer’e layık görüldü.

Robert Samuels ve Toluse Olorunnipa’nın yazdığı ‘Onun Adı George Floyd: Bir Adamın Hayatı ve Irksal Adalet Mücadelesi‘ (His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice) ‘kurgusal olmayan eser’ dalında ödül kazandı.

Sanaz Toossi’nin ‘English‘ adlı oyunu ‘drama’ dalında ve Jefferson Cowie’nin ‘Özgürlüğün Egemenliği’ (Freedom’s Dominion) adlı kitabı da ‘edebiyat’ dalında ödüle layık görüldü.

Şiir ve müzik ödülleri

‘Anı’ ya da ‘otobiyografi’ dalında Pulitzer, Hua Hsu’nun ‘Stay True’ adlı ergenlik öyküsüne verildi.

Ülkenin en saygın şairlerinden Carl Phillips, ‘şiir’ dalında ‘Then the War: And Selected Poems, 2007-2020’ adlı eseriyle kazandı.

Rhiannon Giddens ve Michael Abels’in ‘Omar’ı müzik dalında Pulitzer kazandı.

Kamu hizmeti ödülünün sahibi altın madalya alıyor. Diğer tüm kazananlar 15 bin dolar alacak. Ödüller, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer’in vasiyeti üzerine kurulmuş ve ilk kez 1917’de verilmiştir.