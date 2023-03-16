Propaganda döneminde uyulması gereken usul ve esaslar

Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçiminde propaganda döneminde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin Yüksek Seçim Kurul (YSK) kararı Resmi Gazete‘de yayımlandı.

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Buna göre, propaganda süreci cumhurbaşkanı seçimi için 31 Mart 2023 Cuma, milletvekili seçimi için 18 Mart 2023 Cumartesi başlayacak. Süreç, 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 18:00’de bitecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda propaganda süreci 15 Mayıs 2023 Pazartesi başlayıp 27 Mayıs 2023 Cumartesi saat 18:00’de son bulacak.

Genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerler haricinde meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

Kampüslerde seçim propagandası yasak

Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerinin bulunduğu üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanıldığı dikkate alınarak, buralarda seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılması yasak.

Seçim büroları

Adaylıkların kesinleştiği 31 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adayları, çalışmalarını yürütmek üzere yurt içinde seçim büroları açabilecekken yurt dışında seçim bürosu açamayacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim takvimi başlangıç tarihi 18 Mart’tan itibaren seçim büroları açabilecek. Seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda yapılabilecek ancak, seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlarda çevresel gürültü ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulması gerekecek. Seçim büroları, saat 09:00’dan 23:00’e kadar halka açık faaliyette bulunabilecek.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak. Buna karşın, siyasi partiler kendi üyelerine destekledikleri aday ile ilgili sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar gönderebilecek.

Hoparlörle propaganda

Propaganda döneminde halkın huzur ve rahatını bozmamak koşuluyla sadece yurt içinde açık yerlerde, güneşin batmasının ardından ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda serbest olacak.

Buna rağmen, başka bir aday adına toplantı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer ve binalardan duyulacak ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak.

Adaylar, istemeleri halinde, ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit surette faydalanabilecek.

El ilanlarında Türk bayrağı ve dini ibareler yasak

Adaylar, propaganda döneminde broşür, el ilanları, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren her türlü yayını sadece yurt içinde dağıtmakta serbest olacak.

Siyasi partiler ve adayların, bunlar dışında herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmaları, dağıttırmaları veya bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dağıttırmaları yasak.

Siyasi partiler ve adaylar, halkın huzurunu bozmamak, yaya ve taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin almaksızın sadece yurt içinde stant açabilecek.

Propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbuat üzerinde Türk Bayrağı ve dini ibareler bulundurulması yasak.

Propaganda döneminin başlangıcından oy verme gününe kadar şehir içi veya şehir dışında, toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarındaki reklam yerleri ve araçlarında, propaganda içeren yayınlar yapılamayacak.

Memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

Seçim yasakları

Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve kurumlar, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları kurumlar ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve bankacılık kanununa tabi teşekküllerin, herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmaları yasak.

Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, seçmenin oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunması yasak.

Yurt içinde yapılacak seçim propaganda gezilerine, bakanlarla, milletvekilleri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla katılamayacak. Bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalar ile törenlerin yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Bu maddedeki yasaklama, aday olması halinde görevde bulunan cumhurbaşkanı için de geçerli olacak.

Seçim propagandasıyla ilgili gezilere hiçbir memur katılamayacak.

Yurt dışında ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacak.