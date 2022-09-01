Programı durdurulan Abdurrahman Dilipak Yeni Akit’teki yazılarını sonlandırdı

Yaklaşık 30 yıldır iktidar yanlısı Akit’te çalışan Abdurrahman Dilipak, gazetedeki yazılarına son verdi.

Dilipak, bugün ‘Şimdi veda vaktidir’ adıyla bir köşe yazısı yazdı. Yazıda, Akit’teki köşe yazılarına son verdiğini dile getirdi.

Akit TV’de Dilipak’ın da yer aldığı ‘Derin Gerçekler’ programı, yönetim tarafından sonlandırılmıştı. Dilipak’ın dediğine göre, programda sarfettiği sözler izleyicilerden eleştiri almış ve yanlış anlaşılmış. Yönetim de bu gerekçeyle programın devam edemeyeceğini Dilipak’a söylemiş.

Dilipak, yönetimin, gazetedeki yazılarıyla ilgili herhangi bir şey talep etmediğini ama televizyondaki üslubuyla gazetedeki üslubu aynı olduğunu ve bunun da sorun oluşturabileceğini belirterek yazılarına son verdiğini söyledi.

Dilipak yazılarında başta kadınlar ve LGBTİ+’lar olmak üzere çeşitli gruplara karşı nefret söylemine varan ifadeler kullanıyordu. İstanbul Sözleşmesi’ne karşıtlığıyla da bilinen Dilipak, pandemi döneminde de aşı karşıtı tutum takınmıştı. Son dönemde AKP’yi de eleştirmeye başlamıştı.