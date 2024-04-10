Profesyonellere göre eviniz neden düzenli kalmıyor?

Evinizin daha daha düzenli olması için bazı alışkanları bırakmak gerekiyor.

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Mükemmel organize edilmiş bir eve gelmek gibisi yoktur. Bir düşünün; dolabınız, mutfak tezgahınız ve yaşam alanlarınız düzenli. Ancak bunu sürdürülebilir kılmak bir hayli zor olabilir. Yine de bu, imkansız olduğu anlamına gelmez. Bu noktada sizi neyin geride tuttuğunu bilmek işinize yarayabilir.

İşte evinizin düzenli kalmamasının altı yaygın nedeni ve işleri düzenli tutmak için bazı yararlı ipuçları.

Estetiğe önem veriyorsunuz

Profesyoneller ilk olarak estetik olarak organize olma vizyonunu aklınızdan çıkarmanızı öneriyor. Çünkü ilk hedef bu değil.

İlk hedef, fazlalıklara odaklanmak ve mümkün olduğunca onlardan kurtulmak, ardından bunları düzenlemenin bakımı kolay estetik bir yolunu bulmak olmalı.

Eşyalar için ekstra bir eviniz yok

İster fazladan bir rulo tuvalet kağıdı, yüz yıkama jeli veya çoraplarınız olsun, sahip olduğunuz her nesnenin bir yere ihtiyacı var. Eşyalarımız için belirli bir ‘ev’ oluşturmadığımız için düzenli kalmakta zorluk yaşayabiliriz. Veya belki de eşyalarımız için bir yer ayırdık ama kullanıldıktan sonra yerlerine geri koymuyoruz.

Bir sisteminiz yok

Eğer bir sisteminiz yoksa, düzenli bir alanı korumak gerçekten zordur. Sistem oluşturmanın birçok yolu olsa da, profesyoneller, benzer öğelerin evinizin doğru bölgelerinde saklanmasını sağlayan bölge yaklaşımını öneriyor. Örneğin, bir eşyanın mutfağa ait olduğu beyninizde bir anlam ifade ediyor olmalı. Gerçek yerlerinde olmayan şeyleri toplamak için günde beş dakika ayırmanız, bakım için daha fazla zaman harcama ihtiyacınızı azaltacaktır.

Düzenli olarak toplamıyorsunuz

Yılda bir kez düzeni sağlamak bazı alanlar için yeterli olmayacaktır. Bunun nedeni, hayatın dağınıklığı beraberinde getirmesi. Kilerimize ve buzdolaplarımıza yiyecek getiriyoruz. Çocuklarımız büyüyor ve daha büyük bedenlere veya farklı trendlere ihtiyaç duyuyorlar. Hatta yeni ekipman gerektiren yeni hobiler veya ilgi alanları geliştiriyoruz. Bütün bunlar evlerimizde düzenli kalmamızı zorlaştırabiliyor. Yani, evinizde yaşamayı bırakamasanız da daha sık dağınıklık giderme seansları planlayabilirsiniz.