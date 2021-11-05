Profesör uyardı: Tehlikeli bir döneme doğru gidiyoruz

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Covid-19 salgınında tehlikeli bir döneme doğru gidildiğini söyledi.

Günlük vaka sayısı 30 bine yaklaşmışken, her gün en az 200 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybediyor. Aşılanma oranı da istenilen seviyede değil.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Saip, aşı oranının yüzde 58’lerde olduğunu, bunun yüzde 70-80’lere çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Profesör, kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması, iki doz aşıların halen istenilen seviyede olmaması ve maske-mesafe gibi kurallara eskisi kadar uyulmaması gibi pek çok faktörün vaka artışını etkilediğini dile getirdi.

Tabip odası başkanı, şunları kaydetti: “Tehlikeli bir döneme doğru gidiyoruz. Bazı alanlar için mutlaka zorunlu aşı getirilmeli, hızlı bir aşılanma olmalı. Artık aşılama okullarda, marketlerde, tren istasyonlarında, otogarlarda da yapılabilmeli. Aşı istasyonları kurulup hızlı aşılamaya gidilmeli.”