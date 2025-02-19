Profesörden İzmir'e deprem uyarısı: Afet planına volkanik patlama da eklenmeli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir afet risk azaltma planına volkanik patlama tehlikesinin eklenmesi gerektiğini söyledi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalara ilişkin sunum yapan Sözbilir, bölgede doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunamiyle sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

* Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir’de de etkili olabiliyor. Son dönede yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda.

* İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor. Volkanik bir patlama olduğunda ne tür önlemler alabiliriz, bununla ilgili çalışmaları da yapmamız gerekiyor.

Sözbilir, Ege Denizi’ndeki son depremlerin Santorini Adası’nın kuzeyinde görüldüğünü vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu bölgede çok sayıda volkan var. Geçmişte beş, altı kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş.

Bunlar, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşuyor. Bu evrimsel bir süreç, dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl deprem, volkan patlaması ve tsunami olacak.

‘Tsunami yarım saat içinde kıyıya ulaşabilir’

Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var.

Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor.”