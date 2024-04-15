Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sezer Hatemi’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Sezer Hatemi.

Bakan Koca, ihtisas dönemi hocalarından Hatemi’nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kendisine Allah’tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü’nün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.”