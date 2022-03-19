Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron’un alt varyantı BA.2 hakkında uyardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Omicron varyantının BA.2 olarak bilinen alt türüyle ilgili ”Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor” dedi.

‘Omicron’un yeni alt varyantı’ olarak anılan, üç alt türden biri olan ‘BA.2’yi Britanya incelemeye alırken, Danimarka ülkedeki vakaların neredeyse yarısında alt varyantın görüldüğünü belirtmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘BA.2’nin şu an 10 ülkede baskın hale gelerek vakaların çoğunluğunu oluşturduğunu açıklamıştı.

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’nin henüz BA.2 varyantının etkisini yaşamaya başlamadığını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi:

* Omicronun yeni varyantı BA2, omicrona göre özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha ağır seyrediyor.

* İngiltere’de BA2 sonucu çocuklarda hastane yatışları Omicrona göre iki kat daha fazla. Danimarka’da altı haftadır yüksek ölüm devam ediyor.

* Biz henüz BA2 etkisini yaşamaya başlamadık. Umarım bizi sevmez. Yoksa sınır güvenliği, yurtiçi tedbirler, aşı sistemini oluşturmak aylar alır.

* Covid’den bıktık ve yorulduk. Ama o bizden bıktı mı, emin değilim.