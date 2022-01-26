Bilim kurulu üyesi, ‘Omicron BA.2’yi anlattı: ‘Ani sıçrama’ya neden olabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Alper Şener, ‘Omircron BA.2’ varyantının henüz Türkiye’de görülmediğini, bu varyantın vaka sayılarında ‘ani sıçrama’ yapabileceğini söyledi.

‘Omicron’un yeni alt varyantı’ olarak anılan, üç alt türden biri olan ‘BA.2’yi Britanya incelemeye alırken, Danimarka ülkedeki vakaların neredeyse yarısında alt varyantın görüldüğünü belirtmişti.

AA’ya konuşan Prof. Dr. Şener, alt varyantın, Omicron’un diğer varyantlarına göre daha hızlı yayıldığını, PCR testleriyle tespit edilebildiğini, hastaneye yatış ve ölüm oranlarında artışa neden olmadığını kaydetti.

Varyantın yedi-sekiz aydır bilindiğini, son zamanlardaysa Danimarka ve Hindistan’daki seyrinin ilgi çektiğini belirten bilim kurulu üyesi, şöyle devam etti: “Neden? Çünkü, Omicron varyantı hepimizin bildiği gibi çok yaygın ve bulaşıcı. Hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka’da şu anda yaklaşık son bir hafta 10 gündür artık Omicron’un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor.”

Aşıdan kaçabilir

Profesör, Avrupa ülkelerinde bu varyantın görülmeye başlanmasının Türkiye’de de görülme ihtimalini artırdığını ifade ederek henüz Türkiye’de bu alt varyantın görülmediğini kaydetti.

Şener, ‘Omircron BA.2’ varyantının baskın hale geldiğinde şu anki Omicron varyantının da üstüne çıkacak bir hale gelebileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Olgu sayılarında Omicron’dan daha fazla bir tırmanışa sebep olabilir. Çünkü bulaşma hızının Omicron’un standart varyantından daha yüksek olduğunu biliyoruz. Hastaneye yatışta ve ölüm oranlarında bir artış ve tırmanış söz konusu değil. Tanı testlerinden kaçması gibi bir durum söz konusu değil. Araştırmacılar halihazırda ‘aşıdan kaçabilme’ potansiyelinin Omicron’dan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bilgiler bize Covid-19 aşılarıyla ilgili güncellemenin önümüzdeki yıldan önce, yani bu yıl içerisinde gündeme gelebileceğini gösteriyor.”

Profesör, virüsün mevsimsel hale gelmesinin olağanüstü halin kalkması ve hastaneye başvuru oranlarının azalması anlamına geldiğini ancak tehlikenin yok olduğu gibi anlaşılmaması gerektiğini, özellikle 65 yaş üstü yaş grup için tehlikenin devam edeceğini ön gördüklerini aktardı.