Prof. Demiralp: Yüzde 25 faizle TL’deki kayıp devam eder

Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası’nın yüzde 25’ler civarında bir faiz artışına gitmesi durumunda TL’deki kaybın devam edeceğini söyledi.

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İktidar, uzun süredir düzenlemeler ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Seçimler sonrasıysa kur serbest bırakıldı. Ancak bir haftadır kurlarda ‘denge’ oluştu.

Yeni bir kıpırdanma olup olmayacağıyla ilgili olaraksa gözler, Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanmış durumda.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan Selva Demiralp, kura örtülü müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Demiralp’in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

*Geçen hafta bir gün Merkez Bankası bir süre için müdahalesinin olmadığını yüzde 7’ler civarında TL’nin değer kaybettiğini, sonradan bir anda o değer kaybının yavaşladığını gördük ki bu muhtemelen Merkez Bankası’nın rezerv sattığını ve gösteriyor. O günden beri de ılımlı bir şekilde Türk Lirası’nın değer kaybının devam ettiğini gördük. Bence amaç kademeli bir şekilde, adil piyasa değerine gelebilmek.

*Adil piyasa değeri nedir? Aslında piyasayı serbest bıraktığınız zaman arz ve talebin doğal olarak dengelendiği noktada oluşacak kur seviyesi o adil değer. Analistlerin farklı senaryolarda hesaplamaları var. 25’lerden 28’lere kadar giden, belki 30’lara varabilecek bir adil değerden bahsediliyor ama her bir kur hesabının altında yatan politika faizi senaryosu var. Dolayısıyla siz eğer politika faizini daha önden yüklemeli yukarılara çıkarırsanız, o adil değer aşağılara inecek.

‘Yüzde 25 faizle değer kaybı devam eder’

*Şu anda o patika için sinyal almış değiliz. 22’sinde gelecek yönlendirmeden sonra değerlendirmek gerekir. Şu anda sadece tahmin etmeye çalışıyoruz ama benim tahminim eğer 25’ler civarında bir faiz artışına gidilirse kurdaki değer kaybının da devam edeceği şeklinde.

*Çünkü eğer faizi 25’e getirirseniz bu en fazla kurdaki değer kaybını yavaşlatır ama enflasyonun önüne geçecek, kur korumalı mevduattan doğal çıkışı sağlayacak bir faiz olmaz. Eğer 25’e getirilirse bunu bir ara adım olarak düşünmek ve kademeli olarak politika faizinin yükselmesini beklemek gerekecek. Şu andaki anlayış 25-28 aralığında kurun sakinleşeceği şeklinde.