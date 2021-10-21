Prof. Ceyhan’dan okullar için bir ‘uyarı’ bir ‘çözüm’

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okullarda hızlı tanı testlerinin bir an önce devreye sokulmasını istedi.

Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okulların kapanmayacağına dair basın açıklamasının ardından Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Profesör, Covid-19’la çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaların arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemin karışacağını ifade etti.

Ceyhan, şunları kaydetti: “Çözüm: Hızlı tanı testlerinin bir an önce alınıp devreye sokulması. Bu yolla semptom gösteren çocuklarda kısa sürede COVID tanısı konup izolasyon uygulanabilir. Yoksa her gün onbinlerce çocuk ya COVID bulaştırırken okula gidecek ya da COVID olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz yere ara verilecek.”