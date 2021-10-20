65 yaş üstü ve risk grubuna grip aşıları tanımlanmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “65 yaş üstü büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır” dedi.

Bilim kurulu toplantısı sonrası Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, özetle şunları söyledi:

*Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanı korumuyor.

*Vakaların ortalama yaşının düşmüş olması ve aşılanmış olmak sayesinde hastanelerimizin kapasitesini zorlayacak bir hasta yüküyle karşılaşmıyoruz.

*Vakalarımızın yaş ortalaması düşerken, gerek servislerde gerekse yoğun bakım ünitelerinde maalesef halen büyüklerimiz yatmaktadır.

*Aşı programımızda bir çok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir.

*Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı. Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor.

*Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak.