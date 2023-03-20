Prof. Celal Şengör, İstanbul depreminde 100 bin ölü bekliyor

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’u da etkilemesi beklenen olası Marmara depreminde 100 bin kişinin öleceğini tahmin ettiğini dile getirdi.

İstanbul. Fotoğraf: AA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün araştırma, İstanbul’da gece saatlerinde meydana gelecek 7,5 büyüklüğündeki bir depremde ölü sayısının 14 bini aşacağı belirtiliyor.

Bazı uzmanlarsa ölü sayısının çok daha fazla olacağına inanıyor.

Bu kişilerden biri de Şengör.

CNN International‘a konuşan Şengör, ölü sayısının yaklaşık 100 bin olacağını tahmin ettiğini belirtti.

Şengör, “Sadece sarsıntının doğrudan etkisini düşünemezsiniz. Aynı zamanda sarsıntının ardından ne geleceğini de düşünmelisiniz. Yağma, yangınlar, salgın hastalıklar olacak. Korkunç olacak” dedi.

Şengör ayrıca şunları dile getirdi:

*İstanbul için görünüm pek parlak değil. Hiç parlak değil.

*İstanbul’da önümüzdeki yirmi yıl içinde büyük bir deprem olmazsa hepimiz çok şaşırırız. İşte bu kadar yakın. Bu sadece bir ihtimal ama ihtimal yüksek.

*Yakında bu büyüklükte bir deprem olacağını önceden söyleyebiliriz, ancak elimizden gelenin en iyisi bu. Bunu tahmin etmenin bir yolu yok.