Prens Charles ve Prenses Diana’nın düğün pastası, 40 yıl sonra 1850 sterline satıldı

İngiliz tahtının varisi Prens Charles ve 1981’de evlendiği ilk eşi Prenses Diana’nın düğün pastasının bir dilimi, 40 yıl sonra açık artırmada 1850 sterline (22 bin 23 lira) satıldı.

Fotoğraf: Press Association

Prens ve Leydi Diana Spencer, 29 Temmuz 1981’de başkent Londra’daki St Paul’s Katedrali’nde evlendi. Düğün günlerce dünya basının gündeminden düşmedi, Londra’da yüz binler sokağa döküldü, dünyanın dört bir yanında 750 milyon kişi TV’den izledi. Leydi Diana Spencer evlendikten sonra Galler prensesi unvanını aldı. İki oğulları olan çift 11 yıl sonra ayrıldı, 1996’da boşandı.

Prenses Diana, tatil için erkek arkadaşı Dodi el Fayed’le gittiği Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de hayatını kaybetti. Prens Charles, BBC’de yayınlanan Panoroma programına verdiği röportajda, “Bu evlilikte üç kişiyiz” diyen Prenses Diana’nın kast ettiği üçüncü kişiyle, Camilla Parker Bowles’la 2005 yılında evlendi.

Satılan dilimin Kraliçe 2’nci Elizabeth’in, 2002’de ölen annesinin yaşadığı Clarence House’un çalışanlarından Moyra Smith’e verildiği, onun da yıllarca üzerine streç filmle sarıp sakladığı, ailesinin dilimi 2008’de bir koleksiyonere sattığı belirtildi. Pasta dilimini, internet üzerinden teklif veren, Leeds kentinde yaşayan Gerry Layton satın aldı. 500 sterline (5 bin 950 lira) alıcı bulması bekleniyordu ancak üç katından fazla fiyata alıcı buldu.

Açık artırmayı düzenleyen Gloucestershire’daki Dominic Winter Müzayede Evi Ortadoğu ülkeleri ve ABD’den de teklif veren olduğunu açıkladı. Müzayede evinden Chris Albury, “300 sterline açıldı açık artırma telefon ve internetten tekliflerle çok kısa sürede 1850 sterline yükseldi. Bu, çoğu insan için tarihte önemli bir anın hatırası. 13 yıl önce Charles ve Diana’nın teşekkür mektubunu satmıştık ondan çok daha fazla ilgi çekti” dedi.

Layton pastayı zarar görmemesi için bizzat kendisinin teslim alacağını, ömrünün sonuna kadar saklayıp sonra malvarlığının bir kısmıyla beraber derneğe bağışlanacağını söyledi.