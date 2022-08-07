Portekiz’de iş aramak isteyene ve ‘dijital göçebelere’ kolay vize

Portekiz, göçmenlik kanununu yurt dışından işçi göçünü kolaylaştıracak şekilde değiştirdi.

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İnşaat ve turizm sektörü başta olmak üzere işçi açığı artan Portekiz, bu nedenle göçmenlik kanununu değiştirdi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre parlamentoda oylanan yeni göçmenlik yasası, Portekiz’e iş arama maksadıyla gelen göçmenlerin 120 gün süreli ve sonrasında 60 gün daha uzatılabilen geçici bir vize almasına imkan sağlıyor.

Yeni yasa özellikle uzaktan çalışma imkanı sayesinde faaliyetlerini seyahat ederek yürüten ‘dijital göçebeler’ için vize işlemlerini kolaylaştırıyor.

Turizm Bakanlığı’na göre, turizm sektöründe yaklaşık 50 bin çalışana ihtiyaç var.