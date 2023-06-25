Popüler dizilerin çekildiği ‘akılları baştan alan’ yedi otel

Son dönemin en popüler dizilerinin çekildiği, kimi zaman eşsiz manzarasıyla, kimi zaman mimarisiyle izleyenlerin aklını başından alan otelleri Antidote derledi.

Fotoğraf: White Lotus – Emily in Paris – Succession

Kusursuz inziva mekanlarından lüks ve ikonik simge yapılara kadar pek çok özel mekan en sevdiğimiz yapımlarda aklımızı başımızdan alıyor. Hatta bazen mekanın güzelliğine bakmaktan sahneyi bile kaçırıyoruz.

İşte son dönemde çok izlenen dizilerin can alıcı sahnelerinde yer alan birkaç otel şu şekilde:

White Lotus

Four Seasons Maui

Hatırlarsanız, dizinin ilk sezonu kusursuz bir inziva mekanında geçiyor. Gözlerden uzak ve sakin bu otel Hawaii Wailea’daki Four Seasons Maui. Otel, dizinin ilk sezonunun tüm bölümleri boyunca cennet gibi kumsalı, kusursuz havuzları ve lük suitleriyle göz dolduruyor.

Four Seasons Taormina

İkinci sezonda ise Sicilya’yı ve nefes kesici bir dağ kasabası olsan Taormina’daki başka bir Four Seasons Otel’i görüyoruz. 14. Yüzyıldan kalma bir manastırın arazisine inşa edilen otelin zarafeti, İyon Denizi’nin manzarasıyla birleştiğinde gerçekten nefes kesiyor.

Succession

Juvet Landscape Hotel

Dört sezon boyunca Roy ailesinin toksik aile dramını izledik. Ve tabii ki bu kadar entrika içerisinde bol bol gizli saklı mekan da gördük. Örneğin dördüncü sezonda Waystar Royco’nun gergin müzakereler için geldiği Norveç’teki ultra modern inziva yeri mimari açıdan oldukça dikkate değerdi. Bu mekan Juvet Landscape Hotel.

Fotoğraf: Gleneagles Hotel

Bir diğer dikkat çeken mekan ise İskoçya’nın büyük Gleneagles Hotel’i. Edinburg’un kuzeyinde yer alan ve Logan Roy’un bir şirket partisi için tercih ettiği mekanlardan biri olan otel, İskoçya’nın prestijli bir kır evi.

Emily in Paris

Molitor Hotel

Bir Amerikalıyı bin yıllık tarihiyle büyüleyen bu muazzam şehirde birbirinden güzel mekanlar bizi de kendisine hayran bıraktı. Dizinin son sezonunda yer alan ve şehrin Art Deco ikonu olarak görülen Molitor Hotel’i, Emily ve Mindy’nin yüzme havuzunda şarkı söyledikleri sahneden hatırlayabilirsiniz.

Grand-Hotel du Gap-Ferrat

Diğer bir unutulmaz mekan ise şüphesiz Emily ve şef Gabriel’in pitoresk bir öğle yemeğinin tadını çıkardığı Airelles Gordes Provence. İkinci sezonda ise Emily’nin hafta sonunu geçirdiği Grand-Hotel du Gap-Ferrat hafızalarımıza kazınmıştı.