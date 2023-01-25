Pompeo’nun anıları: Hindistan ile Pakistan, 2019’da nükleer savaşın eşiğinden dönmüş

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yayınladığı anı kitabında Hindistan ve Pakistan’ın 2019’da nükleer savaşa çok yaklaştığını ve bunu durdurmak herkesten fazla uğraştıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

2019’da, iki ülke arasındaki ihtilaflı bölge Keşmir’de Hint birliklerine saldırı düzenlenmiş, Hindistan da bunun üzerine Pakistan topraklarındaki militanlara karşı misilleme yapmıştı. O dönem, Pakistan Hindistan’ın iki jetini düşürmüş ve bir pilotunu esir almıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Pompeo, bu olaydan sonra tarafların nükleer savaşa çok yaklaştığını belirtti.

Kitaba göre Pompeo, dönemin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’la taraflarla görüştü. O dönem taraflar, birbirlerinin nükleer silahlarını teyakkuza geçirdiğine inanıyordu. Pompeo, tarafları diğer tarafın nükleer silahlarını hazırlamadığına saatlerce ikna etmeye çalıştı ve sonunda başarılı oldu.

Pompeo, dünyanın bir nükleer savaşının eşiğine geldiğine bilmediğini söyleyerek “Başka hiçbir ülke bu dehşeti önlemek için bizim yaptıklarımızı yapamazdı” dedi.