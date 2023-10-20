Polonya’da bir hırsız vitrin mankeni gibi durarak saklandı

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde kullanmak, bu yönde doğru adımlar atmak için yapılacak ilk ve en önemli şey; bireysel olarak bilinçlenmek! Daha sonrasındaysa çevremizi bu yönde bilinçlendirmek. İşte tam da bu noktada sürdürülebilirlik sözlüğüne yeni giren kavramlardan biri olan ‘Eko kırım’ teriminin ne olduğunu öğrenmek, bilinçlenmek adına doğru bir başlangıç noktası!