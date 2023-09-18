Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasakladı

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya plakalı araçların Polonya’ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

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Kaminski, Rus plakalı binek araçların 17 Eylül’den Polonya’ya girişinin yasaklandığını belirterek “Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya’ya hiçbir Rus arabası giremeyecek” dedi.

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.

Letonya, Litvanya ve Estonya’nın ardından Finlandiya da üç gün önce Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5’inci ülke oldu.