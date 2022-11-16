Polonya: NATO’nun dördüncü maddesini harekete geçirme seçeneği gündemde

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, örgütün dördüncü maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

NATO anlaşmasının dördüncü maddesi, müttefik ülkelerden herhangi birinin ‘tehdit’ hissetmesi halinde, müttefiklerini ‘danışma için’ toplantıya çağırmasını öngörüyor.

Dördüncü madde genellikle, NATO’nun ‘bir müttefike yapılmış saldırı, tüm NATO ülkelerine yapılmış saldırıdır’ içeriğine sahip meşhur beşinci maddenin işletilmesinden bir önceki adım olarak görülüyor.

Başbakan Morawiecki, ülkesinin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düşmesi nedeniyle acil toplanan Bakanlar Kurulunun ardından basına açıklamalarda bulundu.

Polonya’nın, dünya tarihindeki en güçlü ittifak olan NATO’nun üyesi olduğunu vurgulayan Morawiecki, ittifakın dördüncü maddeyi harekete geçirme seçeneğinin masada olduğunu belirtti.

Morawiecki, silahlı kuvvetlerin seçilmiş unsurlarının özellikle hava sahası gözetimi alanındaki savaş hazırlığını artırmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Polis, itfaiye ve sınır muhafızlarının da ‘hazır olma durumunun arttığını’ belirten Morawiecki, manipülasyona karşı dikkatli olma ve itidal çağrısında bulundu.

Morawiecki, Rusya’nın büyükelçisinin Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Güvenlik güçleri ve uluslararası uzmanların sahadaki incelemelerinin sürdüğünü belirten Morawiecki, NATO müttefikleri ve Ukrayna ile iletişimde olduklarını kaydetti.