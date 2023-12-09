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Yaramazlara biraz batar!

Politico: ABD İsrail’e saldırılarını sonlandırması için süre verdi

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, ABD’nin İsrail’e Gazze’ye saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Politico, haberi İsrail’deki ismi verilmeyen üç yetkiliye dayandırdı. AA’nın haberden aktardığına göre Joe Biden hükümeti, İsrail’e saldırılarını sonlandırması için yıl sonuna kadar süre verdi.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da 30 Kasım’daki Tel Aviv ziyaretinde verilen bu süreyi vurguladığı ifade edildi.

İsrailli yetkililerin Gazze’deki saldırılara ilişkin ‘aylar sürecek planlarını’ Blinken’la paylaştığı bildirilen haberde, Blinken’ın “O kadar krediniz yok” yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Blinken’ın ziyareti kapsamında İsrail savaş kabinesinde ‘saldırıların aylar değil haftalar içinde bitmesi gerektiği’ değerlendirmesinde bulunduğu aktarılmıştı.

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