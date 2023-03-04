Polis refakatinde çocuklarını görmeye giden kadın öldürüldü

İzmir’in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org

AA’nın haberine göre, 7 Eylül Mahallesi’nde bir süre önce eşinden boşanan Aslı A. (30), velayeti ayrıldığı M.A’da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.

M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan üç çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadına refakat eden iki polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.