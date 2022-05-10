Polis peşlerindeydi: Cinayet şüphelisini cezaevinden kaçıran gardiyan öldü

ABD’de cinayet şüphelisi mahkumla cezaevinden kaçan kadın gardiyan polis tarafından yakalanınca kendini vurdu.

Fotoğraf: Lauderdale County Sheriff’s Office

Alabama eyaletinde 29 Nisan’da yaşanan olayda Vicky White, cinayet şüphelisi Casey White (soyadı benzerliği) cezaevinden kaçmasına yardım etmiş ve ikilinin arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştı.

Polisin verdiği bilgiye göre çiftin aracının Indiana eyaletinde polis kovalamacası sırasında kaza yaptığı ve yakalandıkları bildirildi. Kendini vuran White’ın hastanede hayatını kaybetti ve mahkumun teslim olduğu belirtildi.

Ölümüyle ilgili detaylı bilgi otopsiden sonra açıklanacak.

İşteki son günüydü

Gardiyan White mahkumu sözde psikolojik değerlendirme yapılması için bir merkeze götürmek üzere cezaevinden çıkarmıştı.

İkilinin ortadan kaybolduğu gün White’ın işteki son günü olduğu, çalışma arkadaşlarına yakın zamanda evini sattığını ve sahilde yaşama planları yaptığını anlattığı belirtilmişti.

White hali hazırda hırsızlığın da dahil olduğu suçlardan 75 yıl hapse mahkum edilmişti. 2020’de 58 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak öldürmekle suçlandı.