Firari cinayet şüphelisi ve infaz koruma görevlisinin ‘özel ilişkisi’ olduğu açıklandı

ABD’de cezaevinden kaçan bir mahkum ve ona yardım ettiği değerlendirilen infaz koruma görevlisinin ‘özel ilişkisi’ olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Lauderdale County Sheriff’s Office

Alabama eyaletinde yaşanan olayda cinayet şüphelisi Casey White (38) cuma gününden beri kayıp.

Polis merkezi açıklamasına göre firari mahkumla aynı gün ortadan kaybolan 56 yaşındaki infaz koruma görevlisi Vicky White (soyadı benzerliği) özel bir ilişki olduğu diğer mahkumlar tarafından doğrulandı.

Açıklamada söz konusu ilişkinin ‘romantik‘ bir ilişki olup olmadığı belirtilmedi.

Cuma günü infaz koruma görevlisi mahkumu sözde psikolojik değerlendirme yapılması için bir merkeze götürmek üzere cezaevinden çıkardı.

İkilinin ortadan kaybolduğu gün White’ın işteki son günü olduğu, çalışma arkadaşlarına yakın zamanda evini sattığını ve sahilde yaşama planları yaptığını anlattığı belirtildi.

Polis White’ın, Casey White’ı cezaevinden yalnız çıkararak protokollere uymayıp kaçış planına yardım ettiği görüşünde.

İkilinin silahlı ve tehlikeli oldukları konusunda uyarı yapıldı.

White hali hazırda hırsızlığın da dahil olduğu suçlardan 75 yıl hapse mahkum edilmişti. 2020’de 58 yaşındaki bir kadını bıçaklayarak öldürmekle suçlandı. Başta suçunu itiraf etti ancak daha sonra akıl sağlığı sorunlarını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.