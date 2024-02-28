PlayStation’da işten çıkarma dalgası: Londra stüdyosu kapanıyor

Sony, bünyesinde faaliyet gösteren PlayStation’dan 900 kişiyi işten çıkaracağını ve şirketin Londra stüdyosunu tamamen kapatacağını açıkladı.

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Sony’nin CEO’su Jim Ryan Playstation’da 900 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre işten çıkarma dalgasından dünyanın dört bir yanında çalışan tüm PlayStation çalışanları etkilenecek.

Ayrıca, işten çıkarma dalgası kapsamında SingStar oyun serisini geliştiren Londra stüdyosu tamamen kapatılırken Last of Us’ın geliştiricisi Naughty Dog, Marvel’s Spiderman’ın geliştiricisi Insomniac Games ve Horizon’un geliştiricisi Guerrilla Games stüdyoları da işten çıkarmadan etkilenecek.