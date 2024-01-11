Yaramazlara biraz batar!

PlayStation için yeni distribütör

Sony imzalı PlayStation’ın Türkiye’deki resmi distribütörlüğünü Bilkom üstlendi.

Fotoğraf: AA

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony’nin oyun konsolu PlayStation, Türkiye’de bir süredir tartışmaların odağındaydı.


Türkiye’den çekileceği iddia edilen teknoloji devinin tamamen çekilmediği, sadece kamera tarafı için hizmet vereceği öğrenildi.

Sony, diğer ürün grupları içinse distribütör şirketleriyle çalışacak. Bunlardan birisi Bilkom.

Bilkom, PlayStation’ın Türkiye’deki resmi distribütörü olduğunu X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

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