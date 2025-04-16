PlayStation Plus üyeliklerine yüzde 55 zam

PlayStation Plus paketlerinin Türkiye fiyatlarına yaklaşık yüzde 55 zam geldi.

Fotoğraf: AA

Sony’nin kullanıcılara gönderdiği e-postaya göre zamlı fiyat 24 Haziran’dan itibaren geçerli olacak

Sony, kullanıcılarına 12 Aylık PlayStation Plus Deluxe fiyatına dair mail gönderdi. Essential ve Extra aboneliklerine de aynı oranda zam gelmesi bekleniyor.

12 aylık PS Plus Deluxe paketi 4 bin 266 liraya çıkacak. Bu paketin önceki fiyatı 2 bin 740 liraydı.

Oran yüzde 55 civarında olursa 12 aylık Extra paketi 2 bin 340 liradan 3 bin 645 liraya yükselecek.

12 aylık PS Plus Essential paketiyse 1,400 liradan 2 bin 160 liraya çıkacak

Sony geçtiğimiz günlerde PlayStation 5 fiyatlarına da Avrupa, Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarında yüzde 10 civarlarında zam yapmıştı.