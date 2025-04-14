PlayStation 5'e zam

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 fiyatlarına Avrupa, Britanya, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarında zam yaptı.
Reuters‘ın haberine göre PlayStation 5’in disk sürücüsü olmayan sürümüne (dijital) bugün itibarıyla Avrupa’da yüzde 11 zamla 499,99 avrodan (21.615,84lira), Britanya’daysa yüzde 10 zamla 429,9 sterlinden (21,571.67 lira) satılacak.
Karara ‘yüksek enflasyon ve dalgalanan döviz kurları gibi zorlu ekonomik koşulları’ gerekçe gösterildi.
Öte yandan disk sürücülü standart PS5’lerin fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
Elektronik cihaz üreticileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle bozulan ticari koşullarla karşı karşıyaydı.