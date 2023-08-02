Plastik poşet ücreti 25 kuruş olarak devam edecek

Marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

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1 Ağustos 2023’den itibaren alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Buna göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutarın 38,5 kuruş olarak devam etmesi kararlaştırıldı. Böylece, tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar da 25 kuruşta sabit kaldı.

Poşetten alınacak geri kazanım katılım payı tutarı 28 Aralık 2022’de yayınlanan Resmi Gazete’de 38,5 kuruşa yükseltilmiş ancak vatandaşların ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabit bırakılmıştı.