Plajdaki ‘kadın cesedi’ şişme bebek çıktı

Tayland’da turistik plajda kadın cesedi ihbarı alan polis olay yerinde ‘şişme bebek’le karşılaştı.

Fotoğraf: New York Post

New York Post’un Jam Press’ten aktardığına göre, geçen hafta Tayland’ın Chon Buri bölgesindeki Bang Saen plajına gidenler, denize yakın kumların üstünde yatan çıplak cansız kadın bedenini polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ihbara konu olan ‘beden’in çok gerçekçi bir şişme bebek (sex doll) olduğunu anladı.

Geçen Haziran ayında Japonya’nın kuzey doğusunda Hachinohe şehrindeki ‘suda boğulmuş kadın cesedi’ de şişme bebek çıkmıştı.