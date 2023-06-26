Piyanist İklim Tamkan polise ‘şüpheli’ görünmüş: Zorla gözaltı aracına bindirildim

Piyanist, klavsenci İklim Tamkan, dün akşam saatlerinde evinin sokağında bulunan polis tarafından ‘şüpheli’ göründüğü için üstünün arandığını ve zorla gözaltı aracına bindirildiğini söyledi.

Fotoğraf: İKSV

Tamkan, dün akşam saatlerinde evden kaçan kedisini aramak için sokağa çıktığı sırada polis tarafından durdurulduğunu ve zorla gözaltı aracına bindirildiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tamkan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

*Gece saat 10, ayağımda terlikler, sırıksıklam saçlar, duştan yeni çıkmışım ağlaya ağlaya üst sokağa gitmeye çalışıyorum. Kendi mahallemde taksiden indirildim, üstüm arandı, GBT yapıldı ve zorla gözaltı aracına bindirildim.

*‘Ne sebeple?’ diyorum, ‘Şüpheli görünüyorsunuz’ diyor polis. ‘Ayağımda terlikler var, kedimi kaybettim diye ağlıyorum böyle saçmalık mı olur’ diyorum. ‘Hayır’ diyor adam inatla. İndirdiler araçtan arkadaşlar merak etmeyin. Sadece şikayet etmek için yazıyorum. Şu anda evimde güvendeyim. Ama kollarımdan tutup ittire ittire bindirdiler yani araca.

*Kelepçe takmaya da kalktılar, itiraz ettim ‘Sebep ne sebep?’ dedim. ‘Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın’ dediler. Verdikleri tek cevap bu. Akıl alır gibi değil gerçekten. Direnince indirdiler, kendi aralarında da anlaşmazlık yaşadılar. Hepsi delirmiş bunların. Neyse, ben sonra ağlaya ağlaya kedimi aramaya devam ettim (cok sukur buldum). Teşekkürler Türkiye.